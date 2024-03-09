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    Вернутся ли к «МЮ» победы в АПЛ?

    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Ставка за 1.85 и прогноз на футбол, АПЛ, 9 марта 2024 года

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    «МЮ» — фаворит игры
    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Матч пройдет в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги, начало — 15:30 (мск) «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Марта 2024 года
    Манчестер Юнайтед
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    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: По итогам 26 матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место с 44 очками и разницей мячей 37-39.

    Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятой строчки, поэтому всерьез рискует остаться без континентальных турниров в новом сезоне.

    Манчестер Юнайтед — Эвертон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Манкунианцы уступили в принципиальном противостоянии в рамках дерби «Манчестер Сити» — 1:3.

    Это поражение стало вторым кряду для «Красных Дьяволов» в рамках английской Премьер-лиги после того, как в предыдущем туре они уступили дома «Фулхэму» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Магуайр, Эванс, Рашфорд, Хойлунн, Уан-Биссака, Маунт, Маласия, Мартинес, Марсьяль, Шоу — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» одержал одну победу при двух поражениях.

    Коллектив в этих матчах сумел выйти в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграет против «Ливерпуля», но в АПЛ серьезно ухудшил свои шансы на еврокубки.

    Хойлунн и Мактоминей — лучшие бомбардиры клуба в АПЛ с семью голами.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Эвертон» занимает 16-е место с 25 очками и разницей мячей 29-37.

    Команда на пять очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона еще отнюдь не решено.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. Мерсисайдцы уступили «Вест Хэму», хотя и открыли счет и пропустили решающие голы в компенсированное время — 1:3.

    Это поражение прервало ничейную мини-серию «Ирисок» в два поединка, которые пришлись на чемпионат Англии.

    Не сыграют: Травмированные — Гейе, Алли и Данжума, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних семи поединках (все — в рамках АПЛ) «Эвертон» ни разу не победил при четырех ничьих и трех поражениях.

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    Такие результаты не позволяют клубу далеко отдалиться от зоны вылета, и в случае поражения на «Олд Траффорд» «трясина» рискует замаячить уже совсем рядом.

    Абдулай Дукуре — лучший бомбардир клуба в АПЛ с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «МЮ» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних последних матчей «Эвертона» зафиксирована ничья

    • в трех из четырех последних матчей «Эвертона» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «МЮ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.85, победа «Эвертона» — в 3.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным результатом, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяева выиграли. После поражений в двух предыдущих турах они наверняка будут иметь нужный для победы настрой.

    Гости проиграли два из четырех последних матчей, так что они явно не выглядят неприступной крепостью.

    Ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в шести из восьми последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «МЮ» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. Вернутся ли к «МЮ» победы в АПЛ?
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