«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Матч пройдет в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги, начало — 15:30 (мск) «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: По итогам 26 матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место с 44 очками и разницей мячей 37-39.

Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятой строчки, поэтому всерьез рискует остаться без континентальных турниров в новом сезоне.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Манкунианцы уступили в принципиальном противостоянии в рамках дерби «Манчестер Сити» — 1:3.

Это поражение стало вторым кряду для «Красных Дьяволов» в рамках английской Премьер-лиги после того, как в предыдущем туре они уступили дома «Фулхэму» (1:2).

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Магуайр, Эванс, Рашфорд, Хойлунн, Уан-Биссака, Маунт, Маласия, Мартинес, Марсьяль, Шоу — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» одержал одну победу при двух поражениях.

Коллектив в этих матчах сумел выйти в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграет против «Ливерпуля», но в АПЛ серьезно ухудшил свои шансы на еврокубки.

Хойлунн и Мактоминей — лучшие бомбардиры клуба в АПЛ с семью голами.

«Эвертон»

Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Эвертон» занимает 16-е место с 25 очками и разницей мячей 29-37.

Команда на пять очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона еще отнюдь не решено.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. Мерсисайдцы уступили «Вест Хэму», хотя и открыли счет и пропустили решающие голы в компенсированное время — 1:3.

Это поражение прервало ничейную мини-серию «Ирисок» в два поединка, которые пришлись на чемпионат Англии.

Не сыграют: Травмированные — Гейе, Алли и Данжума, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних семи поединках (все — в рамках АПЛ) «Эвертон» ни разу не победил при четырех ничьих и трех поражениях.

Такие результаты не позволяют клубу далеко отдалиться от зоны вылета, и в случае поражения на «Олд Траффорд» «трясина» рискует замаячить уже совсем рядом.

Абдулай Дукуре — лучший бомбардир клуба в АПЛ с шестью голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «МЮ» было забито больше 2,5 голов

в четырех из шести последних последних матчей «Эвертона» зафиксирована ничья

в трех из четырех последних матчей «Эвертона» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «МЮ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.85, победа «Эвертона» — в 3.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным результатом, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяева выиграли. После поражений в двух предыдущих турах они наверняка будут иметь нужный для победы настрой.

Гости проиграли два из четырех последних матчей, так что они явно не выглядят неприступной крепостью.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в шести из восьми последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «МЮ» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25