В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арсенал» — «Брентфорд»

Футбол. Чемпионат Англии

«Арсенал» при самом идеальном раскладе уже через несколько дней может возглавить таблицу АПЛ.

Это произойдет в том случае, если «канониры» в предстоящем матче наберут три очка, а встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» завершится вничью.

В первом нет ни малейших сомнений — «Арсенал» сейчас просто в огне. Команда Микеля Артеты выиграла семь предыдущих матчей в чемпионате с общим счетом 31:3...

В начале недели «Арсенал» разбил на выезде «Шеффилд Юнайтел» (6:0), а перед этим была яркая победа над «Ньюкаслом» (4:1).

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У «Брентфорда» сейчас спад. Гости набрали лишь одно очко в четырех предыдущих турах.

Есть подозрение, что на «Эмирейтс» команду Томаса Фрнка тоже не ждет ничего хорошего.

Ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 2,5 за 1.60.

«Болонья» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии

«Интер» благодаря недавним победам окончательно добил остатки интриги в чемпионате Италии.

«Нерадзурри» опережают ближайшего преследователя на 15 очков, уже совсем скоро их будут поздравлять с завоеванием чемпионского титула.

Победная серия «Интера» составляет уже 12 матчей. Примечательно, что началась она сразу после Нового года, то есть в 2024-м команда Симоне Индзаги пока что только выигрывает.

«Болонья», в свою очередь, тоже не стоит на месте. «Россоблу» одержали шесть побед в семи предыдущих турах, благодаря чему поднялись в таблице на четвертое место.

Несмотря на то, что «Интер» в полном порядке, логично предположить, что в эту пятницу лидер может слегка притормозить.

Во-первых, соперник очень сильно играет на своем поле (у «Болоньи» 11 побед и только одно поражение в 14 домашних матчах Серии А), а во-вторых — впереди у миланского клуба сложнейшая встреча с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Настало время расставлять приоритеты.

Ставка: ничья или победа «Болоньи» за 1.69.

«Вердер» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» в конце прошлой недели выиграла у берлинского «Униона» (2:0) и прервала серию из трех матчей без побед.

«Дортмунд» добился успеха на фоне усилившихся разговоров в СМИ о возможном увольнении Эдина Терзича.

Об этом начали писать сразу после неожиданного поражения от «Хоффенхайма» (2:3). Но почему-то никто не захотел учитывать, что перед этим у «Боруссии» был отрезок из десяти матчей без поражений.

Да, «Боруссия» уже не борется за чемпионство, но слухи о смене главного тренера все равно выглядят нелепо. Всё не так плохо, как может показаться.

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«Вердер» уже обезопасил себя от вылета, поэтому вполне вероятно, что в предстоящем матче хозяева будут действовать не так дисциплинированно, как если бы они были где-то в конце таблицы. Это типичная история для середняков.

Скорее всего, «Боруссия» порадует своих болельщиков. К слову, «Дортмунд» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против «музыкантов».

Ставка: победа «Боруссии» за 1.92.

Общий коэффициент — 5.19.