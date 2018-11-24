«Енисей» одержал вторую победу в сезоне

Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Команда Дмитрия Аленичева вышла вперед уже на 3-й минуте. Михаил Комков получил мяч на левом краю чужой штрафной, вышел на хорошую позицию и нанес удар низом. Сфера срикошетила от Себастьяна Хольмена и влетела в сетку.
Спустя семь минут после начала второго тайма «бело-голубые» заработали пенальти, который уверенным ударом реализовал Жоаозиньо.
Ничейный результат, впрочем, продержался около двух минут. Дмитрий Ятченко вернул своей команде минимальный перевес, исполнив идеальный удар со штрафного метров с двадцати трех.
До конца второго тайма хозяева активно атаковали, однако избежать поражения так и не смогли. Более того, за две минуты до конца основного времени они остались в меньшинстве, поскольку Григорий Морозов получил две желтые карточки.
Для красноярцев эта победа стала второй в сезоне и первой с 27 августа.
В турнирной таблице «Енисей» остался на последнем месте (9 очков), «Динамо» идет на 12-й позиции (16 очков). 0