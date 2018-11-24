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    «Енисей» одержал вторую победу в сезоне

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    «Енисей» нанес поражение «Динамо» в выездном матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    Команда Дмитрия Аленичева вышла вперед уже на 3-й минуте. Михаил Комков получил мяч на левом краю чужой штрафной, вышел на хорошую позицию и нанес удар низом. Сфера срикошетила от Себастьяна Хольмена и влетела в сетку.

    Спустя семь минут после начала второго тайма «бело-голубые» заработали пенальти, который уверенным ударом реализовал Жоаозиньо.

    Ничейный результат, впрочем, продержался около двух минут. Дмитрий Ятченко вернул своей команде минимальный перевес, исполнив идеальный удар со штрафного метров с двадцати трех.

    До конца второго тайма хозяева активно атаковали, однако избежать поражения так и не смогли. Более того, за две минуты до конца основного времени они остались в меньшинстве, поскольку Григорий Морозов получил две желтые карточки.

    Для красноярцев эта победа стала второй в сезоне и первой с 27 августа.

    Чемпионат России. 15-й тур
    «Динамо» — «Енисей» — 1:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 3 Комков, 1:1 — 53, пенальти Жоаозиньо, 1:2 — 55 Ятченко«Динамо»: Шунин, Хольмен, Евгеньев (Рыков, 46), Морозов, Жоаозиньо (Черных, 77), Соснин, Тетте, Мигел Кардозу, Марков, Луценко, Панченко (Козлов, 46)«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Ятченко, Дугалич (Занев, 6), Комолов, Огуде, Зотов, Комков, Кутьин (Обрадович, 78), Саркисов (Фатуллаев, 46)Предупреждения: Евгеньев (25), Тетте (37), Занев (45), Мигел Кардозу (70), Морозов (87), Обрадович (90+2)Удаление: Морозов (88)

    В турнирной таблице «Енисей» остался на последнем месте (9 очков), «Динамо» идет на 12-й позиции (16 очков). 0

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