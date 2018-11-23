Анчелотти: УЕФА уже опаздывает с введением VAR в Лиге чемпионов

Главный тренервыступил за скорейшее введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов.

«Думаю, УЕФА уже опаздывает с введением VAR в Лиге чемпионов. Теперь они говорят, что это может стать проблемой для арбитров, у которых нет опыта работы с системой. Но если вы дойдете до 1/8 финала Лиги чемпионов, то там будут работать опытные судьи, которым VAR реально поможет. В последнее время было слишком много ошибок. Если в чемпионате есть время на исправление ошибки, то из Лиги чемпионов вы просто вылетаете.

Система неплохо себя зарекомендовала в серии А, несмотря на несколько отрицательных моментов. Но решение все еще принимает арбитр. Все, что делает VAR — показывает рефери то, что он не смог увидеть вживую. Считаю, что VAR нужно использовать больше», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

«Наполи» занимает второе место в чемпионате Италии после 12 туров, имея в активе 28 очков. 0