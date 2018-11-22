Витоло: Месси был бы лучшим даже без одной ноги

Полузащитникперед матчем противподелился своим мнением об аргентинском нападающем

Лионель Месси ESPN 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Месси был бы лучшим футболистом в мире даже без одной ноги. Это тот футболист, который решает исходы матчей за счет индивидуального мастерства, даже если не готов на сто процентов. Лео может сыграть решающую роль на поле абсолютно в каждой игре, в которой он принимает участие», — приводит слова Витоло A Bola.

На счету Месси в текущем сезоне 9 голов и 5 голевых передач в десяти матчах чемпионата Испании.

Напомним, матч «Атлетико» — «Барселона» пройдет 24 ноября. Начало — в 22:45 мск. 0