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    Витоло: Месси был бы лучшим даже без одной ноги

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    Полузащитник «Атлетико» Витоло перед матчем против «Барселоны» поделился своим мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    «Месси был бы лучшим футболистом в мире даже без одной ноги. Это тот футболист, который решает исходы матчей за счет индивидуального мастерства, даже если не готов на сто процентов. Лео может сыграть решающую роль на поле абсолютно в каждой игре, в которой он принимает участие», — приводит слова Витоло A Bola.

    На счету Месси в текущем сезоне 9 голов и 5 голевых передач в десяти матчах чемпионата Испании.

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