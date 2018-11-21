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    Сборная Косово разгромила Азербайджан и вышла в дивизион С Лиги наций

    Лига наций
    В домашнем матче группового этапа Лиги наций сборная Косово разгромила команду Азербайджана со счётом 4:0.

    Сборная Косово
    Сборная Косово
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    У победителей встречи хет-три оформил Арбер Зенели (2-я, 50-я и 76-я минуты) и единожды отличился Амир Ррахмани (61).

    В параллельной игре группы 3 лиги D Мальта сыграла вничью с Фарерскими островами — 1:1.

    Счёт уже на третьей минуте открыл полузащитник гостей Рене Йонсен. Всего через минуту равновесие восстановил хавбек мальтийцев Хуан Карлос Корбалан.

    Благодаря этой победе сборная Косово, набрав 14 очков, заняла первое место в группе 3 Лиги наций и вышла в дивизион С. Азербайджан (9) остался на втором месте в группе.

    После этого матча Фарерские острова (5) заняли третье место в группе, Мальта (3) осталась на последнем месте. 0

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