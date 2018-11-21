Бендтнер проведет в тюрьме 50 дней

Апелляция нападающего «Русенборга»на решение о заключении его в тюрьму на 50 дней была отклонена, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на АР.

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Суд первой инстанции вынес такой приговор за избиение Бендтенром водителя такси в Копенгагене. Этот приговор не подлежит обжалованию, футболист ближайшее время проведет за решеткой.

В сентябре датчанин вступил в конфликт с таксистом, отказавшись платить за дорогу. После этого он ударил водителя, который получил перелом челюсти.

По словам таксиста, конфликт произошел после того, как Бендтнер вместе со своей девушкой Филин Рупсторфф слишком оскорбительно вели себя во время поездки.

Футболист утверждал, что действовал в рамках самообороны, но суд не поверил в версию датчанина.

В этом сезоне 30-летний Бендтнер провёл за «Русенборг» 20 матчей в чемпионате Норвегии и стал автором пяти голов.

Ранее он выступал за лондонский «Арсенал», «Вольфсбург», «Ювентус», «Бирмингем» и «Сандерленд». 0