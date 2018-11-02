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    Бендтнер сломал челюсть таксисту и приговорён к 50 суткам тюрьмы

    Скандалы Происшествия Между тем Русенборг
    Датский нападающий Никлас Бендтнер, выступающий за норвежский «Русенборг», приговорён к 50 суткам тюремного заключения за нападение на таксиста, сообщает The Guardian.

    Никлас Бендтнер
    Никлас Бендтнер
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    Футболист признан виновным и будет заключён под стражу. Адвокат форварда подал апелляцию на решение суда и отпущен до слушаний в высшей инстанции.

    Инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 сентября в Копенгагене. В результате нападения Бендтнер сломал таксисту челюсть, однако игрок утверждает, что это была самооборона.

    По его словам, водитель швырнув в него и его девушку бутылку после того, как они отказались платить, поскольку таксист привез их не туда, куда было нужно.

    В этом сезоне 30-летний Бендтнер провёл за «Русенборг» 20 матчей в чемпионате Норвегии и стал автором пяти голов.

    Ранее он выступал за лондонский «Арсенал», «Вольфсбург», «Ювентус», «Бирмингем» и «Сандерленд». 0

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