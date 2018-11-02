Бендтнер сломал челюсть таксисту и приговорён к 50 суткам тюрьмы

Датский нападающий, выступающий за норвежский, приговорён к 50 суткам тюремного заключения за нападение на таксиста, сообщает The Guardian

Футболист признан виновным и будет заключён под стражу. Адвокат форварда подал апелляцию на решение суда и отпущен до слушаний в высшей инстанции.

Инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 сентября в Копенгагене. В результате нападения Бендтнер сломал таксисту челюсть, однако игрок утверждает, что это была самооборона.

По его словам, водитель швырнув в него и его девушку бутылку после того, как они отказались платить, поскольку таксист привез их не туда, куда было нужно.

В этом сезоне 30-летний Бендтнер провёл за «Русенборг» 20 матчей в чемпионате Норвегии и стал автором пяти голов.

Ранее он выступал за лондонский «Арсенал», «Вольфсбург», «Ювентус», «Бирмингем» и «Сандерленд». 0