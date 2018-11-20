Чеферин: Информация про Суперлигу является выдумкой

Президентвновь подчеркнул, что создание европейскойиз топ-клубов исключено.

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«Этого не случится. Больше говорить не о чем. Информация про Суперлигу является выдумкой, не более того. Да, некоторые идеи существуют, но даю гарантию, что о Суперлиге речи не идет. У всех европейских клубов должна быть возможность выступать в еврокубках», — цитирует Чеферина BBC.

Ранее глава голландской федерации футбола Михаэл ван Прааг заявил, что с помощью этих слухов «Реал» оказывает давление на УЕФА.

При этом в лондонском «Арсенале» подтвердили, что определенный диалог в данном направлении между топ-клубами ведется. 0