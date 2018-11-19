Полузащитник «Аякса» зимой может усилить «Реал»

Полузащитникможет сменить клуб уже в зимнее трансферное окно, утверждает Sport.es.

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По данным издания, предпринять попытку переманить 21-летнего футболиста в январе готов мадридский «Реал».

Испанский гранд видит в де Йонге идеальную замену Луке Модрича, который близок к закату своей карьеры. Побороться за футболиста также намерены «Барселона» и «Манчестер Сити», но с финансовой точки зрения проще все организовать будет «Реалу», так как клуб прошлым летом не совершал громких трансферов.

В нынешнем сезоне футболист сборной Нидерландов принял участие в 10 матчах Эредивизии и стал автором одного гола. 0