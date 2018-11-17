Аргентина без Месси справилась с Мексикой

Аргентинцы забили дважды
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Встреча прошла в Кордове (Аргентина) на стадионе «Марио Альберто Кемпес»
Автором победного гола стал защитник «Вильярреала» Рамиро Фунес Мори. Еще один мяч стал автоголом от мексиканского нападающего Исаака Брисуэлы.
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вышел в стартовом составе сборной Аргентины и был заменён на 88-й минуте. Эмануэль Маммана провел матч в запасе.
В другом товарищеском поединке минувшей ночи Коста-Рика со счетом 3:2 одолела Чили, добыв первую победу за последние 10 поединков. 0