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    Аргентина без Месси справилась с Мексикой

    Товарищеские матчи Сборная Аргентины Сборная Мексики Сборная Коста-Рики
    Сборная Аргентины переиграла Мексику в товарищеском матче со счетом 2:0.

    Аргентинцы забили дважды
    Аргентинцы забили дважды
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    Встреча прошла в Кордове (Аргентина) на стадионе «Марио Альберто Кемпес»

    Автором победного гола стал защитник «Вильярреала»​ Рамиро Фунес Мори. Еще один мяч стал автоголом от мексиканского нападающего Исаака Брисуэлы.

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вышел в стартовом составе сборной Аргентины и был заменён на 88-й минуте. Эмануэль Маммана провел матч в запасе.

    В другом товарищеском поединке минувшей ночи Коста-Рика со счетом 3:2 одолела Чили, добыв первую победу за последние 10 поединков. 0

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