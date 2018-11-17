Аргентина без Месси справилась с Мексикой

Сборнаяпереигралав товарищеском матче со счетом 2:0.

Аргентинцы забили дважды twitter.com/argentina 100% Высокие коэффициенты Играть!

Встреча прошла в Кордове (Аргентина) на стадионе «Марио Альберто Кемпес»

Автором победного гола стал защитник «Вильярреала»​ Рамиро Фунес Мори. Еще один мяч стал автоголом от мексиканского нападающего Исаака Брисуэлы.

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вышел в стартовом составе сборной Аргентины и был заменён на 88-й минуте. Эмануэль Маммана провел матч в запасе.

В другом товарищеском поединке минувшей ночи Коста-Рика со счетом 3:2 одолела Чили, добыв первую победу за последние 10 поединков. 0