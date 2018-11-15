Сборную Мексики возглавит экс-тренер «Барселоны»

Главный тренер клуба МЛСсогласовал условия личного контракта с национальной командой, сообщает Univision.

Как утверждает источник, он согласовал контракт на четыре года, за которые заработает 8,8 миллиона долларов. 55-летний аргентинский специалист возглавит сборную Мексики по окончании сезона американской МЛС, где он был признан лучшим тренером года.

Аргентинский специалист известен по работе с «Барселоной», которую возглавлял в сезоне 2013/14. А также он руководил сборной Аргентины, с которой дважды доходил до финала Кубка Америки, но в обоих матчах аргентинцы уступили чилийцам. 0