Агент Фернандеса: Марио восстановится к ближайшим матчам ЦСКА

Агент, представляющий защитника ЦСКА, рассказал о состоянии здоровья игрока.

28-летний футболист получил сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица после столкновения в матче Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2) с защитником Александаром Коларовым.

«Сейчас с Марио все хорошо, он восстанавливается. И вероятнее всего будет готов сыграть за ЦСКА в ближайших встречах, то есть уже после перерыва на матчи сборных», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее пресс-служба сборной России сообщала, что тренерский штаб национальной команды точно не сможет рассчитывать на Мариу Фернандеса в матче с Германией (15 ноября), но оставляет за собой возможность вызвать защитника по ходу сбора в том случае, если он будет готов сыграть в матче Лиги наций против Швеции (20 ноября).

Ближайший матч ЦСКА — игра 15-го тура чемпионата России против «Ахмата» (23 ноября).​ 0