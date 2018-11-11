Сигурдссон: ЦСКА настроен дать бой лидеру чемпионата

Полузащитникпрокомментировал предстоящий поединок 14-го тура российской Премьер-лиги против

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«У "Зенита" отличная команда, и нас ждет непростой матч. Но и наша команда очень сильна и настроена дать бой лидеру чемпионата. У ЦСКА был непростой матч в середине недели против "Ромы" в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы вынесем из этого поражения правильный урок и к игре с "Зенитом" будем готовы на все 100 процентов.

ЦСКА будет сложно без Фернандеса. Марио — очень важный игрок для нашей команды. Ждем его выздоровления и скорейшего возвращения на поле. Тем не менее, надеюсь, что в матче "Зенитом" нам удастся его заменить. В составе ЦСКА очень много хороших футболистов», — цитируют Сигурдссона «Известия».

Матч пройдет сегодня, 11 ноября. Начало — в 19:00 мск. 0