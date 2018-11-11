«Алавес» справился с аутсайдером Примеры

«Алавес» — «Уэска»
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У победителей отличились Хони и Рубен Собрино, у гостей гол в активе Мои Гомеса.
«Алавес» набрал 23 очка и на данный момент занимает в Ла Лиге третье место. У «Уэски» в активе лишь шесть очков, команда идет на последнем месте.
Примера. 12-й тур
«Алавес» — «Уэска» — 2:1 (1:1)
Голы: Мойсес Гомес, 35 (0:1). Хони, 41 (1:1). Собрино, 68 (2:1)«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Ксимо Наварро, Марипан, Агиррегабирия, Брашанац, Гарсия, Борха Бастон (Собрино, 62), Ибаи Гомес (Бурги, 78), Кальери, Хони (Торрес, 87)«Уэска»: Йованович, Пулидо, Инсуа Бланко (Брежанчич, 24), Семеду, Акапо (Лонго, 81), Мирамон, Мусто, Мойсес Гомес, Сердар Гюрлер (Гальяр, 73), Феррейро, КучоПредупреждения: Ксимо Наварро, 45+1. Семеду, 45+2. Мусто, 70. Собрино, 73. Марипан, 74. Акапо, 76