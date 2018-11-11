«Алавес» справился с аутсайдером Примеры

В матче 12-го тура чемпионата Испанииобыграл. Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

У победителей отличились Хони и Рубен Собрино, у гостей гол в активе Мои Гомеса.

«Алавес» набрал 23 очка и на данный момент занимает в Ла Лиге третье место. У «Уэски» в активе лишь шесть очков, команда идет на последнем месте.