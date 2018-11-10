«Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Леванте»

«Леванте» — «Реал Сосьедад»
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Гости одержали победу со счетом 3:1.
Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте матча — отличился Чема. Однако в последние двадцать минут матча «Реал Сосьедад» трижды поразил ворота соперника — точные удары на счету Тео Бернара Франсуа, Хуанми и Микеля Оярсабаля.
«Леванте» прервал серию из пяти матчей без поражений, а «Реал Сосьедад» выиграл впервые за четыре поединка.
«Реал Сосьедад» после этого матча набрал 16 очков, у «Леванте» осталось 17 очков.
Примера. 12-й тур
«Леванте» — «Реал Сосьедад» — 1:3 (1:0)
Голы: Чема, 4 (1:0). Эрнандез, 73 (1:1). Хуанми, 77 (1:2). Оярсабаль, 83 (1:3)«Леванте»: Ойер Оласабаль, Постиго, Пьер, Чема, Кампанья, Прцич (Рохер, 84), Барди, Хасон (Саймон, 90+1), Моралес, Боатенг, Майораль (Коке, 77)«Реал Сосьедад»: Мойя, Морено, Льоренте, Элустондо, Эрнандез, Горосабель (Сурутуса, 46), Ильярраменди, Субельдия (Хуанми, 56), Виллиан Жозе, Янузай, ОярсабальПредупреждения: Боатенг, 13. Чема, 24. Моралес, 49. Ильярраменди, 53. Барди, 65. Кампанья, 76. Ойер Оласабаль, 88