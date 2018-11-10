«Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Леванте»

Стартовый матч 12-го тура Примеры состоялся в Валенсии —принимал

Гости одержали победу со счетом 3:1.

Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте матча — отличился Чема. Однако в последние двадцать минут матча «Реал Сосьедад» трижды поразил ворота соперника — точные удары на счету Тео Бернара Франсуа, Хуанми и Микеля Оярсабаля.

«Леванте» прервал серию из пяти матчей без поражений, а «Реал Сосьедад» выиграл впервые за четыре поединка.

«Реал Сосьедад» после этого матча набрал 16 очков, у «Леванте» осталось 17 очков.