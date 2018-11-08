Названа символическая сборная недели Лиги чемпионов по итогам четвертого тура группового этапа, сообщает пресс-служба УЕФА.

Названа команда недели Лиги Чемпионов uefa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

Вратарь: Итан Хорват («Брюгге»).

Защитники: Филипе Луис («Атлетико»), Костас Манолас («Рома»), Хуан Бернат (ПСЖ).

Полузащитники: Рияд Марез («Манчестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Тони Кроос («Реал»), Карлос Солер («Валенсия»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).

Отметим, что в символическую сборную вошли по два игрока «Брюгге», «Реала» и «Манчестер Сити».

Команда недели #UCLfantasy по итогам 4-го тура* 🔥🔥🔥

Суператака: Бензема, Левандовски и Жезус 😍

* На основе очков, набранных игроками в Fantasy Football#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/8Ihi8qf95G — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 8 ноября 2018 г.

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