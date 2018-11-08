Названа команда недели Лиги Чемпионов
uefa.com
Вратарь: Итан Хорват («Брюгге»).
Защитники: Филипе Луис («Атлетико»), Костас Манолас («Рома»), Хуан Бернат (ПСЖ).
Полузащитники: Рияд Марез («Манчестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Тони Кроос («Реал»), Карлос Солер («Валенсия»).
Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).
Отметим, что в символическую сборную вошли по два игрока «Брюгге», «Реала» и «Манчестер Сити».
Команда недели #UCLfantasy по итогам 4-го тура* 🔥🔥🔥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 8 ноября 2018 г.
Суператака: Бензема, Левандовски и Жезус 😍
* На основе очков, набранных игроками в Fantasy Football#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/8Ihi8qf95G