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    Названа команда недели Лиги чемпионов

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    Названа символическая сборная недели Лиги чемпионов по итогам четвертого тура группового этапа, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Названа команда недели Лиги Чемпионов
    Названа команда недели Лиги Чемпионов
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    Вратарь: Итан Хорват («Брюгге»).

    Защитники: Филипе Луис («Атлетико»), Костас Манолас («Рома»), Хуан Бернат (ПСЖ).

    Полузащитники: Рияд Марез («Манчестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Тони Кроос («Реал»), Карлос Солер («Валенсия»).

    Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).

    Отметим, что в символическую сборную вошли по два игрока «Брюгге», «Реала» и «Манчестер Сити».

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