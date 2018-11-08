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    «Спартак» одержал волевую победу над «Рейнджерс»

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    Московский «Спартак» на своем поле обыграл шотландский «Глазго Рейнджерс» (4:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе G.

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    Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте. После подачи с углового с правого фланга в центр штрафной «Спартака» Роман Еременко в борьбе с Эджарией отправил мяч в угол собственных ворот.

    На 22-й минуте красно-белые отыгрались. Ивелин Попов исполнил классную подачу с правого фланга атаки на дальнюю штангу во вратарскую, где Мельгарехо в падении ударом головой отправил мяч в сетку.

    Спустя пять минут гости вновь повели. Фланаган исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной, где Кандеяш после провала обороны «Спартака» оказался один перед Максименко и уверенным ударом с линии штрафной отправил мяч в угол ворот.

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    Вновь цифры на табло уравнялись на 35-й минуте. Ивелин Попов отдал классную разрезную передачу низом на правый край чужой штрафной, откуда Рассказов прострелил во вратарскую и Коннор Голдсон при попытке сыграть на перехвате отправил мяч в свои ворота.

    На 42-й минуте Боккетти при попытке сыграть в отборе у штрафной «Спартака» против Морелоса отправил мяч назад на левый край своих владений, откуда Гленн Миддлтон мощным ударом пробил Максименко.

    На 58-й минуте Еременко прострелил с правого фланга атаки во вратарскую «Рейнджерс», где удар Ханни пяткой парировал голкипер, после чего головой на добивании сыграл Луис Адриано.

    А всего минуту спустя Ханни по центру приблизился к чужой штрафной и ударом с небольшим рикошетом от соперника отправил мяч в дальний угол ворот Макгрегора, принеся победу красно-белым.

    В другом матче группы венский «Рапид» на своем поле сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» — 0:0.

    Группа G: 1. «Вильярреал» — 6 очков, 2. «Рейнджерс» — 5, 3. «Спартак» — 5, 4. «Рапид» — 4. 0

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