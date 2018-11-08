«Краснодар» вырвал победу у «Стандарда»

на своем поле обыграл льежский(2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Счет был открыт гостями на 19-й минуте. Лаифис с левого края навесил в штрафную, Мехди Карсела-Гонсалес, оставшись один, пробил в касание с отскоком от газона — мяч влетел в дальний угол.

Отыгрались «быки» на 79-й минуте. Краснодарцы разыграли комбинацию перед штрафной, Магомед-Шапи Сулейманов открылся под пас Вандерсона, выскочил один на один и пробил в дальний угол.

А три минуты спустя Вандерсон вошёл в штрафную «Стандарда», сыграл в стенку с Ари, выскочил один на один и пробил мимо Очоа.

В другом матче группы J испанская «Севилья» на выезде победила турецкий «Акхисар» — 3:2.

Счет на 12-й минуте открыл Нолито, а на 38-й минуте колумбийский форвард Луис Мурьель удвоил преимущество севильцев.

Турки отквитали один мяч на 52-й минуте — отличился ганский форвард Элвис Маню.

А спустя 4 минуты «Севилья» осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку за фол в штрафной получил защитник Серджи Гомес. «Акхисар» мог сравнять счет, но Гюрай Вурал не реализовал пенальти.

Счет сравнялся на 78-й минуте — гол забил вышедший пятью минутами ранее на замену форвард Онур Айик.

А на 87-й минуте пенальти был назначен уже в ворота хозяев и Эвер Банега был точен, принеся победу «Севилье».

Группа J: 1. «Севилья» — 9 очков, 2. «Краснодар» — 9, 3. «Стандард» — 6, 4. «Акхисар» — 0. 0