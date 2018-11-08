Киевское «Динамо» обыграло «Ренн»

Киевскоеобыграло французский(3:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

В составе украинского клуба голы забили хавбеки Беньямин Вербич (13) и Николай Шапаренко (72), а также защитник Виталий Миколенко (68).

Автором единственного гола «Ренна» стал нападающий Теосон Сьебатшё (89).

В другом матче группы «Астана» ранее одержала победу над чешским «Яблонцем» — 2:1.

Группа K: 1. «Динамо» К — 8 очков, 2. «Астана»​ — 8, 3.«Ренн» — 3, 4. «Яблонец» — 2.

В следующем туре киевский клуб в Казахстане встретится с «Астаной», французская команда сыграет с «Яблонецем» в Чехии. Оба матча состоятся 29 ноября. 0