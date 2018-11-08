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    Киевское «Динамо» обыграло «Ренн»

    Лига Европы Динамо Киев Футбол Украины Ренн Футбол Франции
    Киевское «Динамо» обыграло французский «Ренн» (3:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

    Киевское «Динамо»
    Киевское «Динамо»
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    В составе украинского клуба голы забили хавбеки Беньямин Вербич (13) и Николай Шапаренко (72), а также защитник Виталий Миколенко (68).

    Автором единственного гола «Ренна» стал нападающий Теосон Сьебатшё (89).

    В другом матче группы «Астана» ранее одержала победу над чешским «Яблонцем» — 2:1.

    Группа K: 1. «Динамо» К — 8 очков, 2. «Астана»​ — 8, 3.«Ренн» — 3, 4. «Яблонец» — 2.

    В следующем туре киевский клуб в Казахстане встретится с «Астаной», французская команда сыграет с «Яблонецем» в Чехии. Оба матча состоятся 29 ноября. 0

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