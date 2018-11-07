«Порту» — «Локомотив»: счет матча 1:4, обзор голов

Московскийпотерпел выездное поражение от(1:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Счет в матче был открыт хозяевами уже на 2-й минуте. Марега получил проникающую передачу в чужую штрафную, Гилерме на выходе из ворот не успел сыграть на перехвате, последовал пас Муссы от лицевой линии в центр, а оттуда уже Эктор Эррера мяч послал в цель.

А на 42-й минуте ошибся Мануэл Фернандеш, потеряв мяч. Марега получил передачу от Эрреры на правый край штрафной площади, сблизился Мусса с вратарём, запустив мяч между ног Гилерме.

Отквитать один мяч москвичам удалось на 59-й минуте. Сработал стандарт от угла поля. Алексей Миранчук в центр штрафной подачу сделал, Джефферсон Фарфан головой мяч встретил и направил его в самый угол ворот.

Но на 67-й минуте неудачный вынос мяча от Гилерме привёл к быстрой атаке хозяев, Корона получил пас на правом углу штрафной, убрал Хесус на замахе Идову и с левой ноги пробил точно в ворота.

Победную точку португальцы поставили уже на второй компенсированной минуте. Вышедший на замену Отавио подкараулил отскок в штрафной и мощным ударом прошил ворота Гилерме.

Группа D: 1. «Порту» — 10 очков, 2. «Шальке» — 8, 3. «Галатасарай» — 4, 4. «Локомотив» — 0.