«Манчестер Сити» — «Шахтер»: счет 2:0 после первого тайма

В Манчестере закончился первый тайм матча группы F. Хозяева поля выигрывают 2:0.

Габриэл Жэсус забивает пенальти uefa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

Первый гол был забит на 13- минуте. Марез прошел по правому флангу, прострелил из-под Ракицкого ближе к центру, где совершенно не прикрытый Давид Сильва спокойно пробил по воротам. 1:0.

Удвоить преимущество «горожане» сумели на 25-й минуте, но с несправедливого пенальти. Стерлинг вбегал в штрафную, носком бутсы воткнулся в землю и упал. Судья — Виктор Кошшои — углядел в этом нарушение правил со стороны гостей и поставил на «точку».

Габриэл Жэсусс развел Пятова и мяч по разным углам.

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