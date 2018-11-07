«Манчестер Сити» — «Шахтер»: счет 2:0 после первого тайма

Габриэл Жэсус забивает пенальти
uefa.com
Первый гол был забит на 13- минуте. Марез прошел по правому флангу, прострелил из-под Ракицкого ближе к центру, где совершенно не прикрытый Давид Сильва спокойно пробил по воротам. 1:0.
Удвоить преимущество «горожане» сумели на 25-й минуте, но с несправедливого пенальти. Стерлинг вбегал в штрафную, носком бутсы воткнулся в землю и упал. Судья — Виктор Кошшои — углядел в этом нарушение правил со стороны гостей и поставил на «точку».
Габриэл Жэсусс развел Пятова и мяч по разным углам.
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