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    Семин: У «Порту» 11 футболистов высочайшего уровня

    Локомотив Футбол России Лига чемпионов Порту Португалия Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча с «Порту» в рамках Лиги чемпионов.

    Юрий Семин
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    «Судя по прошлым матчам группового этапа, мы заслуживали большего, ни одной из команд не проиграли по количеству созданных моментов.

    Но мы их не реализовали, а соперник реализовал, поэтому у нас сейчас нет очков. Постараемся исправить эту ситуацию. Если получится, очки будут.

    Никто не может предсказать, как сложится игра. Многое будет зависеть от "Порту". Это хорошая команда, где всегда выступали молодые таланты, которые в дальнейшем вырастали в звезд.

    Будет сложно. Мы боремся за очки, которые поднимают рейтинг чемпионата России в таблице коэффициентов УЕФА.

    Мусса Марега? У "Порту" 11 футболистов высочайшего уровня. Если выключить одного нападающего, это не решит всех проблем», — приводит слова Семина пресс-служба УЕФА. 0

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