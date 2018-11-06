«Монако» — «Брюгге»: счет матча 0:4, обзор голов

В группе А Лиги чемпионов бельгийскийнанес разгромное поражение

«Монако» провально провел домашний поединок twitter.com/clubbrugge 1000 Фрибет для всех Забрать!

В первом тайме дублем отметился полузащитник Ханс Ванакен — второй гол был забит с пенальти. Третий мяч бельгийцев на 24-й минуте провел Уэсли. После перерыва «Брюгге» удавалось без проблем удерживать ворота на замке, а четвертый гол забил Рюд Вормер.

На поле в составе «Монако» появился полузащитник Хан-Ноа Массенго, который стал самым молодым французским дебютантом в Лиге чемпионов — 17 лет и 3 месяца.

Стоит отметить, что российский полузащитник Александр Головин из-за травмы в заявку «Монако» на минувший поединок не попал.

«Брюгге» теперь имеет в своем активе четыре очка и находится на третьей строчке, а в активе «Монако» — один пункт и последнее место в квартете A.