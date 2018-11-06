«Монако» — «Брюгге»: счет матча 0:4, обзор голов

«Монако» провально провел домашний поединок
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В первом тайме дублем отметился полузащитник Ханс Ванакен — второй гол был забит с пенальти. Третий мяч бельгийцев на 24-й минуте провел Уэсли. После перерыва «Брюгге» удавалось без проблем удерживать ворота на замке, а четвертый гол забил Рюд Вормер.
На поле в составе «Монако» появился полузащитник Хан-Ноа Массенго, который стал самым молодым французским дебютантом в Лиге чемпионов — 17 лет и 3 месяца.
Стоит отметить, что российский полузащитник Александр Головин из-за травмы в заявку «Монако» на минувший поединок не попал.
«Брюгге» теперь имеет в своем активе четыре очка и находится на третьей строчке, а в активе «Монако» — один пункт и последнее место в квартете A.
Лига чемпионов Группа А
«Монако»- «Брюгге» — 0:4 (0:3)
Голы: Ванакен, 12 (0:1). Ванакен, 17 — с пенальти (0:2). Уэсли, 24 (0:3). Вормер, 85 (0:4)«Монако»: Бенальо, Глик (Туре, 76), Сидибе, Баррека, Жемерсон, Шадли, Тилеманс, Аит Беннассер (Массенго, 68), Силла, Диоп, Фалькао (Гуано, 61)«Брюгге»: Хорват, Денсвил, Мехеле, Пулен, Клинтон Мата (Влитинк, 77), Вормер, Ритс, Ванакен, Накамба, Уэсли (Резаеи, 72), Диатта (Кулс, 6)Предупреждение: Баррека, 15