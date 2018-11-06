«Црвена Звезда» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» одержала домашнюю победу над «Ливерпулем» — 2:0.

Сербы открыли счёт на 22-й минуте. Марин выполнил подачу с углового, Милан Павков выиграл борьбу у ван Дейка и головой послал мяч в сетку.

А на 29-й минуте Павков легко обыграл Вейналдума, выбрался на свободное пространство и с радиуса штрафной пробил в верхний угол ворот — Алисон не дотянулся.

В другом матче группы С «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграет с «Наполи». Матч начнется в 22:55 мск.

Группа С: 1. «Ливерпуль» — 6 очков (3 матча), 2. «Наполи» — 5 (2), 3. ПСЖ — 4 (2), 3. «Црвена Звезда» — 4 (3)