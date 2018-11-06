«Црвена Звезда» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Сербы открыли счёт на 22-й минуте. Марин выполнил подачу с углового, Милан Павков выиграл борьбу у ван Дейка и головой послал мяч в сетку.
А на 29-й минуте Павков легко обыграл Вейналдума, выбрался на свободное пространство и с радиуса штрафной пробил в верхний угол ворот — Алисон не дотянулся.
В другом матче группы С «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграет с «Наполи». Матч начнется в 22:55 мск.
Группа С: 1. «Ливерпуль» — 6 очков (3 матча), 2. «Наполи» — 5 (2), 3. ПСЖ — 4 (2), 3. «Црвена Звезда» — 4 (3)
Лига чемпионов. Группа C
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Ливерпуль» (Англия) — 2:0 (2:0)
Голы: Павков, 22 (1:0). Павков, 29 (2:0)«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Родич, Савич, Стойкович (Гобелич, 59), Дегенек, Крстичич (Йовичич, 73), Йованчич, Марин (Чаушич, 64), Бен Набуан, Срнич, Павков«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд (Гомез, 46), Милнер, Вайналдум, Лаллана (Ориги, 79), Старридж (Роберту Фирмину, 46), Салах, МанеПредупреждения: Марин, 6. Лаллана, 36