ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало»НХЛ. Голевая передача Наместникова, «Анахайм» прервал семиматчевую серию поражений
  • 13:59
    • Матч ЦСКА — «Рома» обслужит турецкий арбитр
  • 13:46
    • Аршавин покинет «Кайрат» в декабре
  • 13:10
    • «Оренбург» — «Рубин»: стали известны стартовые составы
  • 12:18
    • Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Германией и Швецией
  • 12:09
    • Ван дер Варт объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    «Оренбург» — «Рубин»: стали известны стартовые составы

    РПЛ Футбол России Рубин Оренбург Календарь РФПЛ
    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Рубина» на матч 13-го тура Премьер-лиги.

    «Рубин» идет седьмым в РПЛ
    «Рубин» идет седьмым в РПЛ
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Оренбург»: Довбня, Андреев, Бегич, Сиваков, Терехов, Афонин, Мишкич, Малых, Сутормин, Галаджан, Чиркин.

    «Рубин»: Коновалов, Сорокин, Навас, Уремович, Кудряшов, Устинов, Камболов, Коновалов, Подберёзкин, Байрамян, Полоз.

    «Оренбург» в настоящий момент занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 16 очками в активе. В свою очередь, «Рубин» располагается на седьмой строчке. На счету казанской команды 19 очков.

    Игра пройдет в Оренбурге. Начало — в 14:00 мск. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Спартак» играет без тренера и против своих болельщиков
  • 00:22
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Рубин»
  • 2.85
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соперники разойдутся миром
  • «Оренбург» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • Воспользуется ли «Уфа» усталостью гостей?
  • «Уфа» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • СКА возьмет реванш у ЦСКА за домашнее поражение
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол Эффект Эмери. «Арсенал» добыл ничью в матче с «Ливерпулем»«Канониры» вновь почувствовали уверенность в собственных силах Вчера в 12:310
  • 09:23
    • Российские шорт-трекистки победили в эстафете на этапе КМ в Канаде
  • 09:02
    • Хачанов поднялся на 11 место в рейтинге АТР
  • 08:18
    • «Бруклин» разгромил «Филадельфию», «Вашингтон» прервал серию из пяти поражений
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» дожал «Вальядолид», «Барселона» обыграла «Райо Вальекано»Подробности матчей 11-го тура испанской Примеры 01:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разборки аутсайдеров
  • 2.72
    •
  • 13:37
    • Чешский миллиардер попытается купить «Рому»
  • 13:30
    • «Реал» подпишет спонсорский контракт на сумму более миллиарда евро
  • 11:57
    • Роналду: Скучаю по игре с Руни за одну команду
    Победу «МЮ» принес Маркус Рашфорд Футбол АПЛ. «МанСити» разгромил «Саутгемптон», «МЮ» одолел «Борнмут», «Арсенал» поделил очки с «Ливерпулем»Результаты матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 21:330
  • 09:14
    • Касаткина завершит год на 10 позиции рейтинга WTA
  • 08:00
    • «Барселона» интересуется защитником «Зенита»
  • 20:58
    • «Спартак» на «Открытие Арене» уступил «Уралу»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие