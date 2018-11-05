«Оренбург» — «Рубин»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составына матч 13-го тура Премьер-лиги.

«Рубин» идет седьмым в РПЛ ФК «Рубин» 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Оренбург»: Довбня, Андреев, Бегич, Сиваков, Терехов, Афонин, Мишкич, Малых, Сутормин, Галаджан, Чиркин.

«Рубин»: Коновалов, Сорокин, Навас, Уремович, Кудряшов, Устинов, Камболов, Коновалов, Подберёзкин, Байрамян, Полоз.

«Оренбург» в настоящий момент занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 16 очками в активе. В свою очередь, «Рубин» располагается на седьмой строчке. На счету казанской команды 19 очков.

Игра пройдет в Оренбурге. Начало — в 14:00 мск. 0