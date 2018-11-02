Газзаев: Было видно, что Каррера больше не управляет процессом

Известный в прошлом тренерзаявил, что в отставкес поста главного тренерабыла логика.

В понедельник, 22 октября, «Спартак» объявил, что Каррера освобожден от должности главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера стал его помощник Рауль Рианчо.

«Ситуация для "Спартака", конечно же, сложная. Прежде всего потому, что на тренерском мостике вот уже много лет отсутствует стабильность — в среднем тренеры меняются едва ли не раз в год, редко кто отрабатывает больше одного-двух сезонов.

В то же время, даже не обсуждается, что назначение и увольнение тренеров — прерогатива руководства.

Важно подчеркнуть, что президент "Спартака" делает все возможное для клуба — создана отличная инфраструктура, красно-белые не испытывают финансовых трудностей, для игроков созданы все условия, есть возможность регулярно совершать серьезные для России трансферы.

Поэтому "Спартак" должен не только постоянно участвовать в Лиге чемпионов, но и добиваться там серьезных результатов. То же самое, кстати, касается и "Зенита", и ЦСКА.

И руководство имеет полное право требовать с тренеров и футболистов результата. А если тренер этого результата не дает, он должен освободить свой пост.

Заслужил ли отставку Каррера? Давайте рассуждать. Допустим, широко обсуждается качество состава "Спартака".

Так вот, на мой взгляд, состав у красно-белых очень солидный, опять-таки по меркам России. Команда с таким подбором игроков обязана бороться за золото в РФПЛ и участвовать в Лиге чемпионов.

К сожалению для "Спартака", в прошлом и нынешнем сезонах команда выступила существенно ниже своих истинных возможностей: заняла лишь третье место, не прошла отбор в Лигу чемпионов, посредственно начала новый чемпионат, потерпев три подряд поражения дома от соперников ниже классом, в большинстве матчей не показывала качественной игры.

Невооруженным глазом было видно, что Каррера больше не управляет процессом. Поэтому я не согласен с теми, кто утверждает, что в его отставке нет логики. Она как раз есть», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс». 0