«Реал» разгромил «Мелилью» в Кубке Испании

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Карим Бензема (28), Марко Асенсио (45+1), Альваро Одриосола (79) и Кристо Гонсалес (90+2).
Это первый матч «Реала» после увольнения с поста главного тренера команды Хулена Лопетеги. В роли исполняющего обязанности наставника мадридцев в этой встрече был аргентинский специалист Сантьяго Солари.
Ответный матч «Реал» и «Мелилья» проведут 5 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Кубок Испании. 1/16 финала
«Мелилья» — «Реал» — 0:4 (0:2)
Голы: Бензема, 28 (0:1). Асенсио, 45+1 (0:2). Одриосола, 79 (0:3). Гонсалес Перес, 90 (0:4)«Реал»: Навас, Серхио Рамос (Начо, 46), Одриосола, Санчес, Регилон, Себальос, Льоренте, Бензема (Вальверде, 46), Васкес, Асенсио (Гонсалес Перес, 83), Винисиус ЖуниорПредупреждения: Санчес, 10. Васкес, 72