«Реал» разгромил «Мелилью» в Кубке Испании

В первом матче 1/16 финала Кубка Испанииуступила мадридскому— 0:4.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Карим Бензема (28), Марко Асенсио (45+1), Альваро Одриосола (79) и Кристо Гонсалес (90+2).

Это первый матч «Реала» после увольнения с поста главного тренера команды Хулена Лопетеги. В роли исполняющего обязанности наставника мадридцев в этой встрече был аргентинский специалист Сантьяго Солари.

Ответный матч «Реал» и «Мелилья» проведут 5 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».