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    «Рубин» — «Спартак»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Рубин — Спартак (29.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    РПЛ Футбол России Рубин Спартак Календарь РФПЛ
    В 20:30 в РФПЛ начнётся матч «Рубин» — «Спартак».

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    Последний матч между собой: «Рубин» — «Спартак» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Рубин»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Рубин» — «Спартак». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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