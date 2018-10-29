СМИ: «Реал» объявит о назначении Конте не раньше 30 октября

Антонио Конте
Sky Sports
Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери.
«У Флорентино Переса на сегодня запланирована встреча с братом Антонио Конте. Если стороны договорятся о сделке, то объявят о ней не раньше завтрашнего дня», — сообщил Палмери.
«Сантьяго Солари будет исполнять обязанности главного тренера "Реала" во время игры с "Мелильей" в Кубке Испании в среду», — добавил журналист.
Кроме того, AS сообщает, что правление «Реала» соберется вечером 29 октября, чтобы утвердить увольнение Хулена Лопетеги.
Ранее сообщалось о том, что Лопетеги уже попрощался с игроками «Реала». 0