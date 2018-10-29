СМИ: «Реал» объявит о назначении Конте не раньше 30 октября

Президентсегодня, 29 октября, встретится с братом, который представляет интересы тренера.

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Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери.

«У Флорентино Переса на сегодня запланирована встреча с братом Антонио Конте. Если стороны договорятся о сделке, то объявят о ней не раньше завтрашнего дня», — сообщил Палмери.

«Сантьяго Солари будет исполнять обязанности главного тренера "Реала" во время игры с "Мелильей" в Кубке Испании в среду», — добавил журналист.

Кроме того, AS сообщает, что правление «Реала» соберется вечером 29 октября, чтобы утвердить увольнение Хулена Лопетеги.

Ранее сообщалось о том, что Лопетеги уже попрощался с игроками «Реала». 0