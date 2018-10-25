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    «Андерлехт» и «Фенербахче» сыграли вничью

    Лига Европы Динамо Загреб Фенербахче Андерлехт
    «Андерлехт» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с «Фенербахче». Встреча группы D завершилась со счетом 2:2.

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    У бельгийской команды дубль оформил Закария Баккали, который отличился на 35-й и 49-й минутах.

    Гости ответили точными ударами Микаэля Фрея и Хассана Али Калдырыма, которые забили на 53-й и 57-й минутах.

    Для «Андерлехт» это первое набранное очко на групповом этапе.

    В другом матче загребское «Динамо» в гостях нанесло поражение «Спартаку» из Трнавы — 2:1.

    На гол Али Горбани на 32-й минуте хорватская команда ответила точными ударами Марио Гаврановича (64 минута) и Мислава Оршича (77).

    Группа D

    1. «Динамо» Загреб — 9 очков
    2. «Фенербахче» — 4
    3. «Спартак» — 3
    4. «Андерлехт» — 1 0

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