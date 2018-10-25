«Андерлехт» и «Фенербахче» сыграли вничью

в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с. Встреча группы D завершилась со счетом 2:2.

Фрагмент матча rsca.be 1000 Фрибет для всех Забрать!

У бельгийской команды дубль оформил Закария Баккали, который отличился на 35-й и 49-й минутах.

Гости ответили точными ударами Микаэля Фрея и Хассана Али Калдырыма, которые забили на 53-й и 57-й минутах.

Для «Андерлехт» это первое набранное очко на групповом этапе.

В другом матче загребское «Динамо» в гостях нанесло поражение «Спартаку» из Трнавы — 2:1.

На гол Али Горбани на 32-й минуте хорватская команда ответила точными ударами Марио Гаврановича (64 минута) и Мислава Оршича (77).

Группа D

1. «Динамо» Загреб — 9 очков

2. «Фенербахче» — 4

3. «Спартак» — 3

4. «Андерлехт» — 1 0