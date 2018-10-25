«Андерлехт» и «Фенербахче» сыграли вничью

Фрагмент матча
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У бельгийской команды дубль оформил Закария Баккали, который отличился на 35-й и 49-й минутах.
Гости ответили точными ударами Микаэля Фрея и Хассана Али Калдырыма, которые забили на 53-й и 57-й минутах.
Для «Андерлехт» это первое набранное очко на групповом этапе.
В другом матче загребское «Динамо» в гостях нанесло поражение «Спартаку» из Трнавы — 2:1.
На гол Али Горбани на 32-й минуте хорватская команда ответила точными ударами Марио Гаврановича (64 минута) и Мислава Оршича (77).
Группа D
1. «Динамо» Загреб — 9 очков
2. «Фенербахче» — 4
3. «Спартак» — 3
4. «Андерлехт» — 1 0