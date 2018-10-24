ПСЖ — «Наполи»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионовна своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет был открыт на 29-й минуте. Лоренсо Инсинье получил отличную навесную передачу от Кальехона, убежал от защитников и в штрафной технично перебросил вышедшего навстречу голкипера.

На 61-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. Мёнье на границе штрафной получил передачу от Неймара и прострелил к центру вратарской «Наполи». Мариу Руй в подкате прервал эту передачу, однако направил мяч прямо в сетку ворот.

А на 77-й минуте мяч после сильного удара Руиса из-за штрафной попал в спину Маркиньоса, срикошетил точно к Дрису Мертенсу, который нанёс удар в правый нижний угол ворот ПСЖ.

Уже на 3-й компенсированной минуте Анхель Ди Мария сумел сравнять счет и спасти ПСЖ от поражения. На линии штрафной игрок хозяев получил мяч от Дракслера и нанёс роскошный удар под самую левую штангу, до которого Оспина не дотянулся.

В группе С «Ливерпуль» лидирует с 6 очками, на втором месте «Наполи» (5), ПСЖ с 4 очками на 3-м месте, замыкает квартет «Црвена Звезда» (1).