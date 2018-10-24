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    «Наполи» упустил победу над ПСЖ в Париже

    ПСЖ — «Наполи»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» — 2:2.

    «Наполи»
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    Счет был открыт на 29-й минуте. Лоренсо Инсинье получил отличную навесную передачу от Кальехона, убежал от защитников и в штрафной технично перебросил вышедшего навстречу голкипера.

    На 61-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. Мёнье на границе штрафной получил передачу от Неймара и прострелил к центру вратарской «Наполи». Мариу Руй в подкате прервал эту передачу, однако направил мяч прямо в сетку ворот.

    А на 77-й минуте мяч после сильного удара Руиса из-за штрафной попал в спину Маркиньоса, срикошетил точно к Дрису Мертенсу, который нанёс удар в правый нижний угол ворот ПСЖ.

    Уже на 3-й компенсированной минуте Анхель Ди Мария сумел сравнять счет и спасти ПСЖ от поражения. На линии штрафной игрок хозяев получил мяч от Дракслера и нанёс роскошный удар под самую левую штангу, до которого Оспина не дотянулся.

    В группе С «Ливерпуль» лидирует с 6 очками, на втором месте «Наполи» (5), ПСЖ с 4 очками на 3-м месте, замыкает квартет «Црвена Звезда» (1).

    Лига чемпионов. Группа С. 3-й тур
    «ПСЖ» (Франция) — «Наполи» (Италия) — 2:2 (0:1)
    Голы: Инсинье, 29 (0:1). Мариу Руй, 61 — в свои ворота (1:1). Мертенс, 77 (1:2). Ди Мария, 90+3 (2:2)«ПСЖ»: Ареола, Менье, Кимпембе, Маркиньюс, Бернат (Керер, 46), Мбаппе, Верратти (Диаби, 83), Рабьо, Неймар, Ди Мария, Кавани (Дракслер, 76)«Наполи»: Оспина, Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Хамшик, Аллан, Руис, Кальехон (Рог, 86), Мертенс (Милик, 84), Инсинье (Зелиньски, 53)Предупреждения: Маркиньюс, 5. Мертенс, 9. Мариу Руй, 33. Кальехон, 81. Максимович, 86. Оспина, 90+2. Дракслер, 90+5
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