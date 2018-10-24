«Брюгге» — «Монако»: счет матча 1:1, обзор голов

разошелся миром св домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча группы А прошла в Бельгии и завершилась со счетом 1:1.

Счет на 32-й минуте открыли «монегаски». Александр Головин приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и отдал классную передачу низом в чужую штрафную на Муссу Силла, после чего тот умело пробил мимо голкипера в дальний угол ворот.

Отыгрались хозяева на 39-й минуте. Прошла подача с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где бразильский нападающий Уэсли выиграл верховое единоборство у Глика и ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «Монако».

Добавим, что Головин провел на поле все 90 минут, отыграв без замен.

Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур «Брюгге» — «Монако» — 1:1 (1:1) Голы: 0:1 — 31 Силла, 1:1 — 39 Уэсли«Брюгге»: Летица, Пулен, Денсвил, Мехеле, Вормер, Влитинк (Мата, 83), Ванакен, Накамба, Бонавентуре (Диатта, 90), Уэсли, Резаеи (Опенда, 79)«Монако»: Бадиашиле, Раджи, Сидибе (Хенрихс, 64), Глик, Жемерсон, Шадли, Аит-Беннассер, Головин, Тилеманс, Силла, Йоветич (Диоп, 12; Ахолу, 73)Предупреждения: Сидибе (44), Жемерсон (57), Накамба (64), Уэсли (85), Бонавентуре (89), Тилеманс (90+2)

Обе команды набрали по дебютному очку в групповом этапе. Они встретятся вновь в Монако через две недели. 0