Фонсека: В матче с «МанСити» мы будем больше обороняться, играть без мяча

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Наши принципы остаются неизменными. Не имеет значения, с кем мы играем. Да, завтра будет сложно. Возможно, мы будем больше обороняться, играть без мяча. Но как только появится возможность для атаки, "Шахтер" будет играть в свой футбол.

Наш соперник практически не изменился, я бы даже сказал, усилился. Они стали сильнее. С другой стороны, "Шахтер" потерял многих исполнителей. Тем не менее, у нас много молодых футболистов, это хороший шанс для них.

Отсутствие Тайсона и Марлоса? Мы не будем менять нашу тактическую схему. Участие Исмаили в игре также под вопросом, но мы постараемся играть теми силами, которые у нас есть». 0