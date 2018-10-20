«Оренбург» и «Енисей» сыграли вничью

Фрагмент матча
ФК «Оренбург»
Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 0:0.
Для подопечных Дмитрия Аленичева это набранное очко стало первым со 2 сентября. Они прервали серию из четырех поражений кряду.
РПЛ. 11-й тур
«Оренбург» — «Енисей» — 0:0 (0:0)
«Оренбург»: Фролов, Бегич, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Мишкич, Афонин, Бреев (Чиркин, 68), Попович (Чуканов, 83), Малых, Козлов (Деспотович, 65)«Енисей»: Филиппов, Грицаенко, Занев, Ятченко, Кичин, Зотов, Огуде, Фатуллаев, Комолов, Саркисов (Комков, 78), Бодул (Обрадович, 46)Предупреждения: Попович (40), Грицаенко (44)
В турнирной таблице «Оренбург» занимает восьмое место (15 очков), а «Енисей» — 16-е (6 очков). 0