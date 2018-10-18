«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с Шоу

Новое соглашение будет рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления еще на сезон.
По информации английской прессы, зарплата 23-летнего защитника увеличится со 114 тысяч евро до 171 тысячи в неделю.
«С тех пор как я присоединился к "Манчестер Юнайтед", прошло уже четыре года. Горжусь, что подписал новый контракт и продолжу выступать за этот прекрасный клуб.
Благодарю всех, кто поддерживает меня, — руководство, партнёров по команде и болельщиков. Обещаю приложить все усилия, чтобы отплатить клубу своей игрой на поле и помочь ему добиться успеха в предстоящие годы.
Я всё ещё молод, и мне есть чему учиться. С нетерпением жду, когда продолжу прогрессировать под руководством Жозе Моуринью», — приводит слова Люка пресс-служба «красных дьяволов».
Напомним, Шоу перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Саутгемтона» в 2014 году. За это время в составе «красных дьяволов» футболист провел 75 матчей и забил один гол.
It's official — congrats to @LukeShaw23 on his new #MUFC contract! ✍️— Manchester United (@ManUtd) 18 октября 2018 г.
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