«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с Шоу

на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником

Новое соглашение будет рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

По информации английской прессы, зарплата 23-летнего защитника увеличится со 114 тысяч евро до 171 тысячи в неделю.

«С тех пор как я присоединился к "Манчестер Юнайтед", прошло уже четыре года. Горжусь, что подписал новый контракт и продолжу выступать за этот прекрасный клуб.

Благодарю всех, кто поддерживает меня, — руководство, партнёров по команде и болельщиков. Обещаю приложить все усилия, чтобы отплатить клубу своей игрой на поле и помочь ему добиться успеха в предстоящие годы.

Я всё ещё молод, и мне есть чему учиться. С нетерпением жду, когда продолжу прогрессировать под руководством Жозе Моуринью», — приводит слова Люка пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, Шоу перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Саутгемтона» в 2014 году. За это время в составе «красных дьяволов» футболист провел 75 матчей и забил один гол.

It's official — congrats to @LukeShaw23 on his new #MUFC contract! ✍️

Watch his exclusive interview in full via our free official app...

👉 https://t.co/taW38YJYoY 👈 pic.twitter.com/Pev9LQUCyA