СМИ: Турану грозит длительный тюремный срок

Полузащитник, права на которого принадлежат, может оказаться за решеткой на 12,5 лет.

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Как сообщает CNN Turk, Туран обвиняется в незаконном ношении огнестрельного оружия, сексуальном домогательстве, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм.

Несколько дней назад Туран угодил в скандал в ночном клубе Стамбула. Футболист сперва приставал к жене певца Беркая Шахина, после чего подрался с самим певцом и сломал ему нос. После этого Туран посетил пострадавшего в больнице, протянул ему пистолет со словами: «Извини, можешь застрелить меня».

Напомним, в мае Туран был дисквалифицирован на 16 матчей за атаку на ассистента судьи во время матча чемпионата Турции против «Сивасспора». 0