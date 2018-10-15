ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Празднование голаРоссия — Турция. Оценки LiveSport.Ru
  • 19:15
    • Кубок Кремля: Павлюченкова прошла дальше, Потапова выбыла
  • 15:46
    • Глушаков: Я всегда готов вернуться в основу «Спартака»
  • 11:18
    • В восьмой день ЮОИ в Аргентине сборная России завоевала шесть медалей
  • 10:50
    • Моуринью назвал имена четверых игроков, которых хочет пригласить в «МЮ»
  • 10:37
    • Джонсон заменит Тухугова в бое против Лобова
    Все новости спорта

    СМИ: Турану грозит длительный тюремный срок

    Между тем Скандалы Сборная Турции Барселона
    Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», может оказаться за решеткой на 12,5 лет.

    Арда Туран
    Арда Туран
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Как сообщает CNN Turk, Туран обвиняется в незаконном ношении огнестрельного оружия, сексуальном домогательстве, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм.

    Несколько дней назад Туран угодил в скандал в ночном клубе Стамбула. Футболист сперва приставал к жене певца Беркая Шахина, после чего подрался с самим певцом и сломал ему нос. После этого Туран посетил пострадавшего в больнице, протянул ему пистолет со словами: «Извини, можешь застрелить меня».

  • СМИ: Арда Туран напал на певца в ночном клубе
  • Читайте по теме

    • Напомним, в мае Туран был дисквалифицирован на 16 матчей за атаку на ассистента судьи во время матча чемпионата Турции против «Сивасспора». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Без болельщиков и голов: Хорватия и Англия провели странный матч
  • 13/10/2018 в 12:29
    •
  • Прогноз
  • Испания — Англия
  • 1.74
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» попробует сдержать атаку СКА
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Когда некуда деваться от победы
  • Испания — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Вернутся ли к Хорватии победы?
  • Хорватия — Иордания. Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Тьерри Анри Футбол Тьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблемЗнаменитый бомбардир Тьерри Анри возвращается в родной клуб, но уже в качестве менеджера Вчера в 17:180
  • 19:27
    • СМИ: Турану грозит длительный тюремный срок
  • 16:03
    • Хавбек «Манчестер Сити» может перейти в «Бетис»
  • 15:10
    • «Кайрат» уволил главного тренера
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Первые очки Кучерова в сезоне, Кузнецов и Овечкин уступили с «Вашингтоном»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 октября Вчера в 10:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Станет ли Испания первым полуфиналистом Лиги наций?
  • 4.90
    •
  • 14:55
    • Вихлянцева пробилась в основную сетку Кубка Кремля
  • 14:11
    • «Молодежка» «Зенита» обыграла «Спартак»
  • 12:04
    • Глушаков и Ещенко вновь сыграют за «молодежку» «Спартака»
    Матч Хорватия — Англия Футбол Опять облом. ФИФА должна что-то сделать с перерывами на матчи сборныхСлишком частые перерывы на матчи сборных усложняют жизнь футболистам и командам 13/10/2018 в 18:591
  • 09:10
    • Джокович обошел Федерера в рейтинге ATP
  • 08:43
    • Тренер сборной Словакии ушел в отставку
  • 20:53
    • Сборная России обыграла Турцию в Сочи
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие