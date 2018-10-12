Колумбия обыграла США в товарищеском матче

Сборнаяна выезде обыграла командув товарищеском матче со счетом 4:2 (1:0).

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Колумбийцы вышли вперед на 36-й минуте благодаря голу Хамеса Родригеса, но хозяева в начале второй половины забили два гола за три минуты — точные удары в активе Келлина Перри-Акосты (50) и Бобби Вуда (53). Тем не менее, гости смогли сперва сравнять счет (Карлос Бакка, 56), а затем забить победный гол (Радамель Фалькао, 74). Точку в матче поставил Мигель Борха (79).

В другой встрече сборная Мексики одержала волевую победу над Коста-Рикой — 3:2. Гости дважды по ходу встречи вели в счете, но не удержали даже ничью. 0