«Монако» уволил главного тренера

Португалецотправлен в отставку с поста главного тренера, сообщается на официальном сайте французской команды.

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«Я благодарен и горд тем, что тренировал "Монако" более четырех лет. Я всегда отдавал себя всего и работал с вдохновением. Вместе мы одержали большие победы, и я всегда буду помнить об этом», — цитирует Жардима пресс-служба монегасков.

Жардим работал с «Монако» с лета 2014 года. Под его руководством команда завоевала титул чемпиона Франции-2016/17, а также добралась до полуфинала Лиги чемпионов.

В этом сезоне чемпионата Франции «Монако» набрал в девяти турах лишь шесть очков и занимает 18 место, находясь в зоне вылета. В Лиге чемпионов команда потерпела два поражения в двух матчах, проиграв на своем поле «Атлетико» (1:2) и уступив в гостях дортмундской «Боруссии» (0:3).

Напомним, что в «Монако» этим летом перешел Александр Головин из ЦСКА. 0