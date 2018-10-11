ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуСтрадания Лукаку. Стоит ли «МЮ» усадить его в запас?
  • 14:35
    • «Монако» уволил главного тренера
  • 13:41
    • Кокорин и Мамаев утверждают, что не пили ничего крепче пива
  • 13:21
    • КХЛ наложила спортивную дисквалификацию на руководство «Адмирала»
  • 11:34
    • Джокович уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае
  • 11:20
    • Отчим Кокорина от лица сына извинился перед Паком
    Все новости спорта

    «Монако» уволил главного тренера

    Лига 1 Футбол Франции Монако Календарь Лиги 1
    Португалец Леонарду Жардим отправлен в отставку с поста главного тренера «Монако», сообщается на официальном сайте французской команды.

    Леонарду Жардим
    Леонарду Жардим
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Я благодарен и горд тем, что тренировал "Монако" более четырех лет. Я всегда отдавал себя всего и работал с вдохновением. Вместе мы одержали большие победы, и я всегда буду помнить об этом», — цитирует Жардима пресс-служба монегасков.

    Жардим работал с «Монако» с лета 2014 года. Под его руководством команда завоевала титул чемпиона Франции-2016/17, а также добралась до полуфинала Лиги чемпионов.

  • Экс-наставник «Лестера» может возглавить «Монако»
  • Читайте по теме

    • В этом сезоне чемпионата Франции «Монако» набрал в девяти турах лишь шесть очков и занимает 18 место, находясь в зоне вылета. В Лиге чемпионов команда потерпела два поражения в двух матчах, проиграв на своем поле «Атлетико» (1:2) и уступив в гостях дортмундской «Боруссии» (0:3).

    Напомним, что в «Монако» этим летом перешел Александр Головин из ЦСКА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уик-энд топ-клубов: Гвардиола против Клоппа, проблемы «Баварии», «Реала» и «Барселоны»
  • 09/10/2018 в 14:23
    •
  • Прогноз
  • Франция — Исландия
  • 1.60
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» постарается сдержать атаку «Ак Барса»
  • «Ак Барс» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Берем пониже
  • Польша — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Чем кончится визит Испании в Кардифф?
  • Уэльс — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Нико Ковач Футбол Проблемы «Баварии». Нико Ковач находится под давлениемМюнхенская команда рискует потерять трон в Бундеслиге Вчера в 18:480
  • 13:17
    • Тарханов сменит Аленичева в «Енисее»
  • 08:07
    • СМИ: Кокорина и Мамаева подозревают в хулиганстве по предварительному сговору
  • 22:54
    • Кокорин и Мамаев полностью признали свою вину
    Александр Кокорин Футбол Разрушающая дружба. Кокорин и Мамаев могут стать изгнанниками в российском футболеВсё о самом громком скандале в российском футболе Вчера в 15:270
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Испания испортит праздник валлийским болельщикам
  • 4.69
    •
  • 15:03
    • Мостовой: У сборной России большое преимущество пред шведами
  • 14:48
    • Кубок ФНЛ 2019 пройдет на Кипре
  • 14:22
    • Экс-наставник «Спартака» может возглавить «Реал»
    Хоккеисты «Автомобилиста» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» снова выиграл, СКА проиграл «Локомотиву»Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 10 октября Вчера в 22:110
  • 21:24
    • Кокорин вслед за Мамаевым задержан на двое суток
  • 13:56
    • Одноклубник Головина дисквалифицирован на пять матчей
  • 12:57
    • Терри стал помощником главного тренера «Астон Виллы»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие