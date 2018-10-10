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    Экс-тренер сборной Италии возглавил клуб Серии А

    Кьево Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
    Экс-тренер сборной Италии Джампьеро Вентура возглавил «Кьево».

    Джампьеро Вентура
    Джампьеро Вентура
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    Как сообщает пресс-служба «Кьево», специалист подписал с веронским клубом двухлетнее соглашение.

    В тренерский штаб «Кьево» также войдут ассистент Сальваторе Сулло и специалист по физподготовке Алессандро Инноченти.

    На посту наставника «Кьево» Вентура сменил Лоренцо Д′Анну, который ранее был отправлен в отставку.

    После восьми туров «Кьево» занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, имея минус 1 очко.

    Напомним, Вентура оставался безработным после того, как не сумел вывести сборную Италии на чемпионат мира. 0

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