Экс-тренер сборной Италии возглавил клуб Серии А

Джампьеро Вентура
uefa.com
Как сообщает пресс-служба «Кьево», специалист подписал с веронским клубом двухлетнее соглашение.
В тренерский штаб «Кьево» также войдут ассистент Сальваторе Сулло и специалист по физподготовке Алессандро Инноченти.
На посту наставника «Кьево» Вентура сменил Лоренцо Д′Анну, который ранее был отправлен в отставку.
После восьми туров «Кьево» занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, имея минус 1 очко.
Напомним, Вентура оставался безработным после того, как не сумел вывести сборную Италии на чемпионат мира. 0