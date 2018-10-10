Экс-тренер сборной Италии возглавил клуб Серии А

Экс-тренервозглавил

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Как сообщает пресс-служба «Кьево», специалист подписал с веронским клубом двухлетнее соглашение.

В тренерский штаб «Кьево» также войдут ассистент Сальваторе Сулло и специалист по физподготовке Алессандро Инноченти.

На посту наставника «Кьево» Вентура сменил Лоренцо Д′Анну, который ранее был отправлен в отставку.

После восьми туров «Кьево» занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, имея минус 1 очко.

Напомним, Вентура оставался безработным после того, как не сумел вывести сборную Италии на чемпионат мира. 0