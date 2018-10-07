Покер Мбаппе позволил «Пари Сен-Жермен» разгромить «Лион»

одержал крупную победу надв домашнем матче девятого тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла на «Парк де Пренс», завершилась со счетом 5:0.

Уже на 8-й минуте Килиан Мбаппе заработал пенальти, который точным ударом реализовал Неймар.

На 35-й минуте парижане остались в меньшинстве из-за удаления Преснела Кимпембе. Под занавес первого тайма составы команд уравнялись — вторую желтую карточку получил Люка Тусар.

С 61-й по 74-й минуты прошел настоящий бенефис Мбаппе, который умудрился за столь короткое время забить четыре мяча.

Календарь и таблица Лиги 1

Отметим, что вратарь хозяев Джанлуиджи Буффон отыграл на ноль.

«Пари Сен-Жермен» одержал девять побед в девяти матчах (27 очков), поэтому уверенно возглавляет турнирную таблицу. «Лион» занимает шестое место (14 очков). 0