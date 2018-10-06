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    «МЮ» вырвал победу у «Ньюкасла», отыгравшись со счета 0:2

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ньюкасл Календарь АПЛ
    В восьмом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле одолел «Ньюкасл» — 3:2.

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    «Сороки» открыли счет уже на 7-й минуте. Айосе Перес вырезал отличную передачу, Роберт Кенеди убежал от Эшли Янга и точно пробил в левый нижний угол ворот.

    Спустя три минуты гости удвоили свое преимущество. Джонджо Шелви с правого фланга прострелил в центр штрафной, где Йосинори Муто спокойно развернулся и пробил точно в цель.

    Хозяевам удалось сократить отставание на 70-й минуте. Хуан Мата великолепно пробил со штрафного, сильным ударом перебросив «стенку» и направив мяч под штангу.

    Еще через шесть минут счет стал равным. Антони Марсьяль здорово обыгрался с Полем Погба, после чего нанес результативный удар.

    А на 90-й минуте «красные дьяволы» вышли вперед. Янг закрутил мяч в штрафную с правого фланга, а Алексис Санчес головой от угла вратарской вколотил мяч в ворота.

    Чемпионат Англии. 8-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 3:2 (0:2)
    Голы: 0:1 — 7 Кенеди, 0:2 — 10 Муто, 1:2 — 70 Мата, 2:2 — 76 Марсьяль, 3:2 — 90 Санчес«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи (Мата, 19), Шоу, Янг, Смоллинг, Мактомини (Феллайни, 46), Матич, Погба, Марсьяль, Рэшфорд (Санчес, 67), Лукаку«Ньюкасл»: Дубравка, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Фернандес, Ритчи, Диаме, Шелви, Кенеди (Мерфи, 68), Перес (Хоселу, 88), Муто (Атсу, 78)Предупреждения: Шоу (45), Ритчи (58), Погба (63), Диаме (69)

    «МЮ» поднялся на восьмое место в турнирной таблице (13 очков), «Ньюкасл» идет 19-м (2 очка). 0

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