«МЮ» вырвал победу у «Ньюкасла», отыгравшись со счета 0:2

«Сороки» открыли счет уже на 7-й минуте. Айосе Перес вырезал отличную передачу, Роберт Кенеди убежал от Эшли Янга и точно пробил в левый нижний угол ворот.
Спустя три минуты гости удвоили свое преимущество. Джонджо Шелви с правого фланга прострелил в центр штрафной, где Йосинори Муто спокойно развернулся и пробил точно в цель.
Хозяевам удалось сократить отставание на 70-й минуте. Хуан Мата великолепно пробил со штрафного, сильным ударом перебросив «стенку» и направив мяч под штангу.
Еще через шесть минут счет стал равным. Антони Марсьяль здорово обыгрался с Полем Погба, после чего нанес результативный удар.
А на 90-й минуте «красные дьяволы» вышли вперед. Янг закрутил мяч в штрафную с правого фланга, а Алексис Санчес головой от угла вратарской вколотил мяч в ворота.
«МЮ» поднялся на восьмое место в турнирной таблице (13 очков), «Ньюкасл» идет 19-м (2 очка). 0