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    «Вердер» одержал победу над «Вольфсбургом»

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    «Вердер» одержал победу над «Вольфсбургом» в домашнем матче седьмого тура немецкой Бундеслиги.

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    Встреча, которая прошла на арене «Везерштадион», завершилась со счетом 2:0.

    Первый гол на 35-й минуте забил Дави Классен, который воспользовался удачным отскоком в чужой штрафной площади и с десяти метров расстрелял чужие ворота.

    Победную точку за четыре минуты до конца основного времени поставил Йоханнес Эггештайн, реализовавший выход на свидание с вратарем после передачи Клаудио Писарро.

    Благодаря этой победе «Вердер» поднялся на второе место в турнирной таблице (14 очков), «Вольфсбург» занимает седьмую позицию (9 очков). 0

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