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    «Спартак» и «Вильярреал» обменялись голами в первой 45-минутке

    «Спартак» — «Вильярреал»: счет 1:1 после первого тайма

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    Московский «Спартак» после первого тайма матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов играет вничью с «Вильярреалом» со счетом 1:1.

    «Спартак» — «Вильярреал»
    «Спартак» — «Вильярреал»
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    На 13-й минуте отличился форвард испанского клуба Карл Токо-Экамби. Он принял мяч слева, посмотрел, сместился и пробил с десяти метров в дальний угол.

    «Спартак» сравнял счет на 34-й минуте. С пенальти отличился Зе Луиш. 11-ти метровый был назначен на игру рукой в своей штрафной Николы Сансоне.

    А «Краснодар» после первой 45-минутки проигрывает на своем поле другой испанской командой «Севилье» — 0:1.

    На 43-й минуте отличился Нолито. Отметим, что краснодарцы дважды в первом тайме попали в перекладину. 0

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