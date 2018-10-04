«Спартак» — «Вильярреал»: счет 1:1 после первого тайма

Московскийпосле первого тайма матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов играет вничью ссо счетом 1:1.

На 13-й минуте отличился форвард испанского клуба Карл Токо-Экамби. Он принял мяч слева, посмотрел, сместился и пробил с десяти метров в дальний угол.

«Спартак» сравнял счет на 34-й минуте. С пенальти отличился Зе Луиш. 11-ти метровый был назначен на игру рукой в своей штрафной Николы Сансоне.

А «Краснодар» после первой 45-минутки проигрывает на своем поле другой испанской командой «Севилье» — 0:1.

На 43-й минуте отличился Нолито. Отметим, что краснодарцы дважды в первом тайме попали в перекладину. 0