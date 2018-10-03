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    Икарди выведет «Интер» с капитанской повязкой на встречу с ПСВ

    ПСВ — «Интер»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы ПСВ и «Интера» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди
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    Встреча группы B пройдет в Эйндховене и начнется в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — Милорад Мажич из Сербии

    ПСВ: Зут, Виргевер, Швааб, Тасенде, Перейро, Хендрикс, Л. Де Йонг, Лосано, Бергвейн, Росарио, Думфрис.

    Запасные: Роом, Изима-Мирен, Беич, Мален, Сейнсбери, Рамселаар, Гутьеррес.

    «Интер»: Ханданович, де Врей, Весино, Икарди, Наингголан, Политано, Асамоа, Д’Амброзио, Шкриниар, Перишич, Брозович.

    Запасные: Паделли, Мартинес, Бальде, Раноккия, Борха Валеро, Миранда, Кандрева.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Интеру». Коэффициент на его победу — 2.65, на успех ПСВ — 3.00, на ничью — 3.60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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