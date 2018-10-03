Лопетеги заявил о невезении в матче с ЦСКА

Главный тренер мадридского «Реала»прокомментировал поражение в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА (0:1).

«Не хватило в каком-то смысле удачи. Мы создали много голевых моментов — были с флангов, издалека, с центра. Мяч просто не залетал в ворота.

Соперник играл дома, плюс забил быстрый гол. Это идеальная ситуация для ЦСКА. Но мы своими шансами не воспользовались.

Нам нужно продолжать создавать голевые моменты. Это единственное, что нам остается. Нет смысла зацикливаться на неудачах.

Уверен, что с такой самоотдачей рано или поздно мы начнем забивать. Мы провели отличный матч против "Ромы", значит, может забивать и показывать хорошую игру», — приводит слова Лопетеги «Чемпионат». 0