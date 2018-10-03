Габулов: Жалею, что не поехал в Бельгию лет пять назад

Российский голкиперрассказал о выступлении за бельгийский, с которым он расторг контракт в сентябре.

Владимир Габулов twitter.com/clubbrugge 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«В настоящее время у меня нет контракта. Я пока не решил, продолжить карьеру или нет. Думаю о дальнейших вариантах.

Не жалею, что ездил в Бельгию. Жалею, что не поехал лет пять назад. Конечно, тогда у меня было бы гораздо больше вариантов и перспектив. Да, в Бельгии не все сложилось удачно, у меня не все получалось, были и различные факторы, повлиявшие на игру. Но я знал, что буду всегда жалеть, если не использую такой шанс, не поеду в другой чемпионат. Считаю, что в расцвете сил нужно обязательно ехать в европейский чемпионат, пробовать себя», — передает слова Габулова «Чемпионат».

По итогам прошедшей кампании «Брюгге» завоевал золотые медали первенства. 34-летний российский голкипер принял участие в 9 матчах, в которых пропустил 17 голов. 0