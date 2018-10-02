«Лион» — «Шахтер»: счет матча 2:2, обзор голов

«Горняки» вышли вперед в концовке первого тайма, когда Исмаили здорово прострелил низом в чужую штрафную, а Жуниор Мораес мощно пробил низом в ближний угол, поймав голкипера на противоходе.
На 55-й минуте гости Мораес оформил дубль. В одной из контратак бразилец получил мяч в чужой штрафной и, не ощутив никакого давления, мягким ударом покатил мяч в дальний угол.
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«Ткачи» сократили отставание на 70-й минуте. Набиль Фекир исполнил подачу с левого фланга на линию вратарской, где Мусса Дембеле выиграл верховое единоборство и головой отправил мяч в сетку.
Еще через две минуты Лео Дюбуа с близкого расстояния замкнул прострельную передачу и сравнял счет.
После этого хозяева имели еще как минимум пару хороших моментов, однако не смогли ими воспользоваться.
«Лион» возглавляет группу F четырьмя очками, «Шахтер» идет третьим с двумя баллами в активе. 0