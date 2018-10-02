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    «Лион» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Шахтером»

    «Лион» — «Шахтер»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Лион» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Шахтером». Встреча группы F завершилась со счетом 2:2.

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    «Горняки» вышли вперед в концовке первого тайма, когда Исмаили здорово прострелил низом в чужую штрафную, а Жуниор Мораес мощно пробил низом в ближний угол, поймав голкипера на противоходе.

    На 55-й минуте гости Мораес оформил дубль. В одной из контратак бразилец получил мяч в чужой штрафной и, не ощутив никакого давления, мягким ударом покатил мяч в дальний угол.

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    «Ткачи» сократили отставание на 70-й минуте. Набиль Фекир исполнил подачу с левого фланга на линию вратарской, где Мусса Дембеле выиграл верховое единоборство и головой отправил мяч в сетку.

    Еще через две минуты Лео Дюбуа с близкого расстояния замкнул прострельную передачу и сравнял счет.

    После этого хозяева имели еще как минимум пару хороших моментов, однако не смогли ими воспользоваться.

    Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур
    «Лион» — «Шахтер» — 2:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 44 Мораес, 0:2 — 55 Мораес, 1:2 — 70 Дембеле, 2:2 — 72 Дюбуа«Лион»: Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Ауар, Ндомбеле (Диоп, 87), Траоре (Депай, 63), Тузар, Фекир, Дембеле (Корне, 81)«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик (Коваленко, 75), Тайсон, Марлос (Фернандо Педро, 90), Майкон, Мораес (Кайоде, 83)Предупреждение: Фекир (46)

    «Лион» возглавляет группу F четырьмя очками, «Шахтер» идет третьим с двумя баллами в активе. 0

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