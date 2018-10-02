открыла в Мадриде первые в истории курсы для специалистов, работающих с системой видеопомощи арбитрам (VAR), сообщается на сайте организации.

ФИФА открыла первые в истории курсы для специалистов VAR fifa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

На открытии курсов в столице Испании присутствовали известные в прошлом арбитры Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка.

На данных курсах инструкторы VAR получат необходимые навыки для работы с официальными лицами матча, а также узнают, как обучать новых экспертов VAR. В течение недели специалистам будет демонстрироваться работа системы во время матчей ЧМ-2018 в России. Помимо практических занятий, обучающиеся будут иметь возможность применить знания на практике, поработав на специальном симуляторе.

Напомним, чемпионат мира в России стал первым, на котором была внедрена система VAR. 0