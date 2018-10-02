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    ФИФА открыла первые в истории курсы для специалистов VAR

    ФИФА
    ФИФА открыла в Мадриде первые в истории курсы для специалистов, работающих с системой видеопомощи арбитрам (VAR), сообщается на сайте организации.

    ФИФА открыла первые в истории курсы для специалистов VAR
    ФИФА открыла первые в истории курсы для специалистов VAR
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    На открытии курсов в столице Испании присутствовали известные в прошлом арбитры Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка.

    На данных курсах инструкторы VAR получат необходимые навыки для работы с официальными лицами матча, а также узнают, как обучать новых экспертов VAR. В течение недели специалистам будет демонстрироваться работа системы во время матчей ЧМ-2018 в России. Помимо практических занятий, обучающиеся будут иметь возможность применить знания на практике, поработав на специальном симуляторе.

    Напомним, чемпионат мира в России стал первым, на котором была внедрена система VAR. 0

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