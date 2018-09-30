Долгопрудный — Псков: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.09.2018)

В 16:00 в матче второго дивизиона первенства России (зона Запад) начнётся матч

Последний матч между собой: «Долгопрудный» — «Псков» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3.

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